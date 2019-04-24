“Biz bunu hak ettik”

Ciddi Home Tenis Ligi şampiyonu olan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu, Havadis’e çarpıcı açıklamalar yaptı

YERLİLERE HAKSIZLIK EDİLİYOR: Kasapoğlu, “Sezon başında talimatlara uygun olarak yapılan Slovak uyruklu sporcumuzun tartışılması, 16 kişilik kadroda, alt yapıdan yetişen diğer takım oyuncularımıza haksızlıktır. 12 maçlık uzun periyotta tüm oyuncularımız maçların zorluk seviyesine göre oynayarak bu başarı gelmiştir” dedi.

Tonguç KOTAK

Ciddi Home Tenis Ligi şampiyonu olan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu, Havadis’e açıklamalarda bulunarak, hem sezonu, hem de kulübüne yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kasapoğlu yenilgisiz şampiyon olduklarından dolayı son derece mutlu olduğunu, bunun hem doğru yönetim, hem doğru antrenörler, hem de doğru ve karakterli oyuncularla gerçekleştiğine dikkat çekti.

“Başarı tüm takımın”

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu sezon başında yapılan Slovak oyuncu transferi konusunda çok eleştiri aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Sezon başı yaptığımız Slovak oyuncu transferleriyle gündeme geldik. Biz 16 kişilik geniş kadrosu ile 12 maçlık sezonu yenilgisiz şampiyon bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke tenisinde kurulduğu günden bu yana her zaman başarılarımız ön plandadır. Kulübümüz sponsorlardan aldığı destek ile ayakta duruyoruz” dedi.

Kasaboğlu, “Alt yapı başarılarının dışında Büyükler Ligi’nde gelen bu başarının mimarları tüm oyuncular, antrenörler, çalışanlardır. Onları yürekten kutlarım. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlama zamanıdır.”

“Yabancı transfer yasal”

Kasapoğlu, “Yabancı transferlerimizi talimatnameye uygun olarak yaptık. Ayrıca yıllardır üniversiteler ve diğer kulüplerde oynayan yabancı öğrenciler var, ancak bizim transferlerimiz eleştiri aldı.

Yabancı oyuncuların ülkemizdeki sporcular içinde yeni rakipler ile oynama şansı yarattı. Yapılan transferlerin maliyeti merak uyandırırdı. 16 kişilik kadroda sadece Slovak oyuncuların konuşulmasının alt yapıdan yetişen diğer takım oyuncularına haksızlıktır. 12 maçlık uzun lig maratonunda tüm oyuncuları maçların zorluk seviyesine göre oynatarak bu başarı elde edildi.

Çok merak uyandıran yabancı sporcu maliyetlerinin konuşulmasını anlayışla karşılıyorum. Ancak geliş-gidiş ve konaklama dışında herhangi bir ücret almadılar, bu giderlerin yanında tüm takımın lig maliyetinin sponsorlar ve kendi öz kaynaklarından karşıladık.

Öz kaynakları konusunda ise Gazimağusa Belediyesinden alınan katkının da merak edildiğini, ancak bu, kulüp bütçesinde sponsor, bağış, kurs gelirlerinden fazla olmadı. Yönetim kurulu olarak gelir getirici çalışmalar yaparak bu günlere geldik.

Yönetim kurulu ve sporcuların biz bir takımdan fazla aileyiz hissiyatı ile kenetlenerek, inanarak ve çok çalışarak bu şampiyonluğu hak ettik” açıklamasını yaptı.