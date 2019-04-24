Futbol bir tutkudur

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okul muavinlerinden spor adamı Hasan Çek’in organize ettiği sınıflar arası futbol turnuvasında yüzlerce öğrenci futbol heyecanı yaşıyor.

Küçük Kaymaklı Halı Sahası’nda haftada 2 gün öğleden sonraları gerçekleşen futbol turnuvasında 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflar kendi aralarında mücadele ediyorlar.

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu da bu organizasyona imkan vererek, okulda eğitim yanında, kültür, sosyal faaliyet ve eğlenceli organizasyonlar ile öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefliyor.

Spor eğitmeni Hasan Çek okulun bünyesinde çok yetenekli çocuklar olduğunu, bu tip etkinlikler ile yetenekli çocukları ülke futboluna kazandırma imkanı yarattıklarını belirtti. Hasan Çek, turnuva sonunda çocukların madalyalar ile ödüllendirileceğini de söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Necati Özsoy da okuldaki faaliyetlerin her geçen gün yaygınlaştığını, Ruso Ortaokulunda deneyimli ve meraklı öğretmen kadrosu ile güzel organizasyonlara imza atıldığını hatırlattı. Özsoy, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tip faaliyetlerin devam etme arzusunda olduklarını da belirtti.