Engel atlamada kıyasıya mücadele

KKTC Binicilik Federasyonu’nun 2019 yılının ikinci engel atlama yarışı hafta sonu Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde yapıldı.

SEZONUN İKİNCİ YARIŞI: Yarışta 12 yaş altı x70 cm’de Ada Aslanoğlu, 70 cm’de Barkın İnal, 90-110 ve 120 cm’de Hayri Baykan birinciliği almayı başardılar. Baykan ayrıca diğer atları ile de üçüncülük almayı da başardı

KKTC Binicilik Federasyonu’nun 2019 yılının ikinci engel atlama yarışı hafta sonu Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde yapıldı.

20 ve 21 Nisan tarihlerinde iki gün süren yarışmalarda katılan sporcuların göstermiş olduğu disiplin ve başarıları oldukça ilgi çekti.

Birinciler belirlendi

Yarışmanın ilk gününde 12 yaş altı X70cm.’de 10 at yarışırken, Aner Atlı Spor Kulübü sporcusu Ada Aslanoğlu birinci, ayni kulüpten Emine Aladağ ikinci ve Derin Satyet de üçüncü sırayı aldı.

70cm’de 21 atın ilk sırasını Royal Rididin Kulübü sporcusu Barkın İnal aldı. İkincilik Aner’den Loukas atı ile Hacı Eroğlu ve üçüncü sırada da Çakır ile Hacı Eroğlu yer almayı başardı.

90cm barajlı, 110 cm barajlı ve 120 cm barajlı yarışlarında ise Bayri Baykan birinci olarak üç kategoriyi de kandı.

90 cm barajlıda ikinci sırada Sufyan Yousuf ve üçüncü sırayı da Yaz Metin kazandılar.

110 cm barajlıda Hayri Baykan’ın ardından Sufyan Yousuf ikincilik ve Corofino ile de Hayri Baykan üçüncülük elde etti.

Yarışta 120 cm’le Hayri Baykan hem Avangarde ile birinci, hem de Corofin ile üçüncü sırayı alırken, ikincilik Karem Giuma’nın oldu.

Şampiyonada ödülleri CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Binicilik Federasyonu Başkanı İlkay Aslım verdiler.