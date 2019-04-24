Ocak’tan “arsa” isyanı

Ülkemizin iki ezeli rakibi ve ebedi dost kulüpleri Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği, bu kez Devlet’in verdiği arazi konusunda karşı karşıya

Türk Ocağı Kulübü, Bakanlar Kurulu’nun 423-2019 sayılı karar ile Doğan Türk Birliği’ne Karaman Köyü’nde tahsis edilen arazi üzerine basın açıklaması yaptı ve Bakanlar Kurulu’nun kararı tekrardan gözden geçirmeye çağırdı.

Türk Ocağı Limasol Başkanı Şükrü Karakaya imzası ile Bakanlar Kurulu Sekreterliği’ne hitaben yazılan dilekçede, Doğan Türk Birliği’ne bir önceki hükümet döneminde Girne’nin en değerli bölgelerinden birinde 1 arsa verildiğine dikkat çekildi ve şimdi de farklı bir bölgede yine arsa tahsis edilmesinin adil olmadığına vurgu yapıldı.

Türk Ocağı Kulübü konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türk Ocağı Spor Kulübü olarak,

Yayınladığımız dilekçemize konu olan arazi meselesinde;

Sporun Fair Play ruhuna aykırı bir şekilde, gizlice, el altından ve etikten yoksun alınan bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu karar ile yaratılan eşitsizlik ortadan kalkana kadar kulübümüzün haklarını her platformda sonuna kadar arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm bölge kulüplerinin ortak derdi olan tesis sıkıntısı malum iken, sadece bir camiaya yönelik alınan bu karar; HAK/HUKUK/ADALET ilkesi ile göreve gelen hükümetimize de yakışmamıştır.”

Türk Ocağı Kulübü’nün Bakanlar Kurulu’na gönderdiği dilekçe kupürde görüldüğü şekildedir.