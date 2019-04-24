Hedef final

Kıbrıs Kupası Yarı Final rövanş maçları bugün oynanıyor

MAĞUSA’DA GÜNDÜZ, GİRNE’DE GECE: Kıbrıs Kupası yarı final rövanşında bugün 15.30’da Mağusa’da Türk Gücü-Dumlupınar maçı oynanacak. Saat 15.30’da başlayacak maça MTG ilk maçtaki 2-1’lik galibiyet avantajı ile başlayacak. Girne’de ise saat 18.30’da Doğan-Yenicami maçı olacak. İlk maçta 3-2 galip gelen Doğan rövanşta daha avantajlı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği – Yenicami arasında oynanacak Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının biri öğlen diğeri gece oynanacak.

Kupa yarı final ilk maçında başkentte Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi 3-2 mağlup etmişti. Mağusa’nın iki köklü kulübü ve ezeli rakip Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar arasındaki maçı ise MTG son dakika bulduğu golle 2-1 kazanmıştı.

Finale kim çıkacak?

Kıbrıs Kupası Yarı Final rövanşında bugün saat 15.30’da Mağusa’da Canbulat Stadı’nda Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya gelecek. Emre Öztaşlı’nın orta hakemliğini yapacağı mücadeleye Doğan 2-1’lik galibiyet avantajı ile çıkacak.

İlk maçı son dakika yediği golle 2-1 kaybeden Yonpaş Dumlupınar ezeli rakibini kupa dışı bırakmak için sahaya çıkacak. Maçı 1-0 kazanması halinde adını finale yazdıracak Yonpaş Dumlupınar, Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren rakibi karşısında zor 90 dakikaya çıkacak. Yılların dostu ve ayni zamanda ezeli rakibi iki takım arasındaki mücadelenin sonunda ilk finalist belli olacak.

Kıbrıs Kupası Yarı Final rövanş ikinci maçında Girne’de Doğan Türk Birliği ile Yenicami karşı karşıya gelecek. Saat 18.30’da 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda başlayacak karşılaşmaya, Doğan ilk maçtaki 3-2’lik galibiyet avantajı ile çıkacak. Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu kovalayan Yenicami bir yandan da kupada final istiyor. Bu zorlu mücadelenin orta hakemliğini ise Utku Hamamcıoğlu yapacak.