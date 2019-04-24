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Elindeki Kıbrıs Türk malı geri alınmak istenince atlamak için binanın çatısına çıktı

24 Nisan 2019

Baf’ın merkezindeki bir oteli işleten “Omorfo”(Güzelyurt) kökenli Rum göçmen Yorgos Grigoriu’nun, otelin arka tarafından bulunan Kıbrıs Türk malı iki dükkanının elinden geri alınmak istenmesi üzerine, otelin çatısına çıkarak aşağı atlama tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, otel işletmecisinin, otelin eşyaları ve donanımlarının içinde yer aldığı deponun ve dükkanın boşaltılması durumunda kendisini aşağı atmakla tehdit etmesi üzerine polis ile otel işletmecisi arasında saatler süren istişarelerin yaşandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk malı iki dükkanının otelin arkasında, ticari Makarios Sokak’ta bulunduğunu, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin ise iki yıl önce, Baf Belediyesi’nin bu binalara ilgi göstermesi nedeniyle, ilgili sözleşmeyi yenilemediğini belirtti.

Baf Kaymakamlığı’nın ise otel işletmecisi Grigoriu’nun, bir önceki bittiğinden beri yeni kira sözleşmesini imzalamaya gitmediğini, Grigoriu’nun elinde bulunan Kıbrıs Türk binası arkasındaki açık alanın Baf Belediyesi’ne verildiğinden söz ettiğini belirten gazete, Grigoriu’nun, Baf Belediyesi’nin müdahalelerine ilişkin hiyerarşik itirazda bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini, ardından ise Baf Belediyesi’nin çalışmalarını engellemek için mahkemeye başvurduğunu yazdı.

Gazete mahkemenin, geçtiğimiz hafta, Grigoriu’nun aleyhine sonuçlandığını, bunun üzerine Baf ve Limasol’dan, Kıbrıs Türk Malları İdaresi ekiplerinin, Kıbrıs Türk malı bu binalardan, otele ait eşyaları uzaklaştırmak istediğini belirtti.

Habere göre Grigoriu’nun yoğun tepkisi nedeniyle binaların geri alınması süreci bir kez daha iptal edildi.

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