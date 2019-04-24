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Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia Güney Kıbrıs’a geliyor
Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia’nın, bir festival kapsamında Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia’nın, 9-10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan “Reflect” festivali kapsamında Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.
Gazete, tarihe geçeceği addedilen bu yılki festivalin, Orta Doğu ve Güney Doğu arasındaki geleceğe adandığını belirtti.