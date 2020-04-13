KTAMS’tan hükümete: Demokrasi düşmanı, diktatörlük heveslileri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), medyanın, özel sektöre yapılacak ekonomik destek kapsamının dışında bırakılmasını sert ifadelerle eleştirdi.

“Demokrasiyi katletme hevesinden derhal vazgeçin”

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan’ın imzasının bulunduğu yazılı açıklamada, UBP-HP hükümetinin bu tavrı ile ‘demokrasi düşmanlığını’ bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirildi.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basının yaşatılması adına, tüm demokrasi güçleri işbirliğine çağrıldı, UBP-HP Hükümetine de, “Demokrasiyi katletme hevesinden derhal vazgeçin, unutmayın ki gün gelir demokrasi size de lazım olur” uyarısında bulunuldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“UBP-HP Hükümeti, demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Salgın nedeniyle ekonomik olarak krize giren özel sektöre yapılacak ekonomik destek ile ilgili olarak tüzük yayınlayan hükümet, maalesef özel basın sektörünü bu destek kapsamının dışında bırakmıştır.

Çok önemli bir kamu hizmeti yürüten basın sektörü, tüm risklere karşın halkı bilgilendirmek adına bu süreçte, her zamankinden daha ağır bir şekilde hizmet vermektedir.

Yaşanan ekonomik krizden doğrudan etkilenen hatta basılı yayınlarını durdurmak zorunda kalan yayın oganlarının olduğu gerçeği ortadayken, hükümetin gerçek niyetinin özgür basını susturmak olduğu gün gibi açıktır.

Kendilerine “dikensiz gül bahçesi” yaratmaya çalışan diktatörlük heveslileri bilmelidirler ki demokrasiye yürekten inananlar ve onların örgütleri buna asla izin vermeyeceklerdir.

Demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basının yaşatılması adına tüm demokrasi güçlerini işbirliğine çağırır, UBP-HP Hükümetini de uyarırız; Demokrasiyi katletme hevesinden derhal vazgeçin, unutmayın ki gün gelir demokrasi size de lazım olur.”