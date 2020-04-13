THY kaptan pilotu, koronavirüs kurbanı

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. THY ve havacılık camiası koronavirüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

THY kaptan pilotu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

THY’den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon’dan sonra koronavirüs nedeniyle bir pilot daha hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece yaşamını yitirdi.

Bir pilot için donör aranıyor

Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konulan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.