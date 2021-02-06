Koronavirüs salgınına karşı nasıl beslenmemiz gerekir?

Koronavirüs Salgını dolayısıyla Türkiye’de Başiskele Belediyesi’nin Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Hizmetleri çevrimiçi olarak devam ederken salgınla mücadele konusunda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunuluyor.
Toplum sağlığını korumak ve ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veren Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Hizmetleri ekipleri, Koronavirüs ile mücadelede de vatandaşları yalnız bırakmıyor, halka maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor.