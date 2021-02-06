Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 618’i semptomatik olmak üzere 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786’ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artarak 26 bin 685’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 143 gün önceki seviyeleri görüp bin 337’ye düştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 6 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 618’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786’ya yükseldi.