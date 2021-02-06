Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 6 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 618’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 685’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 524 bin 786’ya yükseldi.