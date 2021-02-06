Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden konuk ekip güldü. Sarı Kırmızılılar, yeni transfer Mostafa Mohamed’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı; liderliğe yükseldi. Galatasaray üst üste 5. maçını kazandı. Fenerbahçe’nin 9 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

Süper Lig‘in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı’nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed’in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48’e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

MESUT’UN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe’de 63. dakikada yeni transfer Mesut Özil ve Papiss Cisse oyuna dahil olurken Mert Hakan ve Valencia saha kenarına geldi.

VAR’A TAKILDI!

Fenerbahçe’nin 75. dakikada Ozan Tufan’la bulduğu gol ‘VAR’ kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım da atakları sonuç vermedi ve zirveyi yarışını yakından ilgilendiren dev derbiyi Galatasaray 1-0 kazanarak zirveye yerleşti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı mücadelede ikinci 45 dakikada konuk ekip Galatasaray golle başladı. Sarı-kırmızılılar 54. dakikada yeni transferi Mostafa Mohammed ile golü buldu.

Mostafa Mohamed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan 28. farklı ülke vatandaşı ve ilk Mısırlı oldu.

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GOL

Emre Kılınç’ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Mostafa Mohamed, Serdar Aziz’i ekarte ederek ceza alanının hemen içerisinden sağ ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır’ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.