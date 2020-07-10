KKTC’den TC’ye seyahatlerde uygulanması gereken kurallar 

Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak 5 gün dahil kısa süreli seyahatlerde KKTC’de son 3 gün içerisinde yapılmış bir PCR testi varsa, TC’ de PCR testi yapılmasına ihtiyaç duymadan KKTC’ye geri dönüş mümkün olmaktadır.

KKTC’ye dönüşte ise deniz ve havalimanlarında 2. PCR testi yapılacak ve test sonucu çıkıncaya kadar evde veya konaklanan yerde izole olunması gerekmektedir.