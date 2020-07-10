Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Danıştay, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Karardan kısa süre sonra bir kararname yayınlandı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına yönelik karar alındığı ifadesi yer aldı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nı “hayırlı olsun” notuyla paylaştı. Karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

MİLLETE SESLENECEK

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karara ilişkin 20.53’te millete sesleniş konuşması yapacağı bildirildi.

ŞENTOP’TAN AÇIKLAMA: NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. “Ayasofya’nın ibadete açılması tarihi bir olay” diyen Şentop, şunları söyledi:

“Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir. Ayasofya bizim ve birçok kuşağın cami olarak kullanılması için bir hayal olarak yer almıştır. Bu hususta o dönemlerin gençlik liderlerinden Cumhurbaşkanımız büyük gayret gösterdi. Yapının nasıl kullanılacağına dair yetki Türkiye’de. Önümüzdeki hafta içerisinde en geç cumaya kadar bu konuda bir adım atılır.”

MİLLETVEKİLLERİ AYAKTA ALKIŞLADI

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.