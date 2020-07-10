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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

10 Temmuz 2020
Ayasofya

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Danıştay, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.


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