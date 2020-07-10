Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

TC Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, Ayasofya kararnamesi Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.\r\nDan\u0131\u015ftay, Ayasofya'n\u0131n camiden m\u00fczeye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesine dair 24 Kas\u0131m 1934 tarihli Bakanlar Kurulu karar\u0131n\u0131 iptal etti.\r\n\r\n\r\n\r\nKarardan k\u0131sa s\u00fcre sonra bir kararname yay\u0131nland\u0131. TC Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzal\u0131 kararnamede Ayasofya'n\u0131n Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na devredilerek ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik karar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ifadesi yer ald\u0131.\r\n\r\nTC Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, sosyal medya hesab\u0131ndan s\u00f6z konusu Cumhurba\u015fkan\u0131 Karar\u0131'n\u0131 "hay\u0131rl\u0131 olsun" notuyla payla\u015ft\u0131. Karar Resmi Gazete'nin m\u00fckerrer say\u0131s\u0131nda yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nM\u0130LLETE SESLENECEK\r\n\r\nTC Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n karara ili\u015fkin 20.53'te millete sesleni\u015f konu\u015fmas\u0131 yapaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\u015eENTOP'TAN A\u00c7IKLAMA: NE ZAMAN A\u00c7ILACAK?\r\nTBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop da konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. "Ayasofya'n\u0131n ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131 tarihi bir olay" diyen \u015eentop, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Bu kararla, uzun zamand\u0131r milletimizin i\u00e7inde, kalbinde, g\u00f6nl\u00fcndeki bir hasret sona ermi\u015ftir.\u00a0Ayasofya bizim ve bir\u00e7ok ku\u015fa\u011f\u0131n cami olarak kullan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bir hayal olarak yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Bu hususta o d\u00f6nemlerin gen\u00e7lik liderlerinden Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fck gayret g\u00f6sterdi. Yap\u0131n\u0131n nas\u0131l kullan\u0131laca\u011f\u0131na dair yetki T\u00fcrkiye'de. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta i\u00e7erisinde en ge\u00e7 cumaya kadar bu konuda bir ad\u0131m at\u0131l\u0131r."\r\nM\u0130LLETVEK\u0130LLER\u0130 AYAKTA ALKI\u015eLADI\r\nAyasofya'n\u0131n ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131 TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri karar\u0131 ayakta alk\u0131\u015flad\u0131.\r\n\r\n