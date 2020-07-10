Kıbrıs

Müteahhitlerden eylem uyarısı

10 Temmuz 2020
Cafer Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 15 Temmuz’da süresi bitecek Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde tekrar süre uzatmasına gidilmesi halinde eylem yapacaklarını duyurdu.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin iki defa süre uzatımına gittiği ve Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi Emirnamesi’ni bir kez daha uzatmayı düşündüğü duyumunu aldıklarını belirterek, geçen altı ay içerisinde hükümetin herhangi bir çalışma yapmamasını eleştirdi.

“İyi niyet kredimizi sonuna kadar kullandırdık. Maalesef kullanabilecek iyi niyet kredi limitimiz kalmadı” diyen Gürcafer, şöyle devam etti:

“Bu son’ dediğiniz ve bir daha uzatmaya gitmeyeceğinize dair söz verdiğiniz emirnameyi uzatmaya gitmeniz halinde, sözünüze güvenerek kaldırdığımız eylemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun.”


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