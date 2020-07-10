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Yasa dışı bahis operasyonu: 372 hesaba bloke

10 Temmuz 2020
yasa dışı bahis

Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için Adana, Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 adet fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira nakit para, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 lap top, 23 cep telefonu ve sim kartlı 1 akıllı saat, 4 hard disk, 7 flash bellek ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonucunda, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 10 milyon 937 bin liranın bulunduğu belirlenen 372 hesaba bloke kondu.

Polis, 15 zanlının yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.


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