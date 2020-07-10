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Pilli: 1103 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

10 Temmuz 2020
kktc vaka sayısı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1103 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı. Şu an hastanede tedavisi devam eden 7 vaka var.

10 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1103

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.486

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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