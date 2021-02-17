KKTC’de yüksek yerlere kar yağdı

Kıbrıs’ın genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle dün gece Alevkayası, Görneç’in yüksek tepelerine, Balalan ve Beşparmakların geneline kar yağdı.

Görneç MuhtarıNevzat Akçagil de sosyal medyada yaptığı paylaşımda senenin ilk karının düştüğünü doğruladı. Akçagil’ın paylaşımı şöyle:

Senenin ilk kar’ı Görneç köyümüzün yüksek dağlık kesimlerine düştü. Alevkaya bölgemizi de etkileyen kar, heyecanı ve sevinci da beraberinde getirdi.

Kar’ın bereketi ve bereketiniz bol olsun, gün aydın olsun..



