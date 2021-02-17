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Camp Nou’da Mbappe’nin gecesi: 1-4

17 Şubat 2021
barcelona psg maçı





Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, Camp Nou’da Barcelona’yı 4-1 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.





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17 Şubat 2021


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