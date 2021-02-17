Camp Nou’da Mbappe’nin gecesi: 1-4

Barcelona, 27. dakikada Messi’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada Mbappe cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Lionel Messi, bu golüyle 2004’ten 2021’e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi’nde gol atmayı başardı ve Raul’ün rekoruna ortak oldu. Arjantinli oyuncu ayrıca, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde kaydettiği 4 golün tamamını penaltıdan attı. [Ferencvaros, Juve, Kiev, PSG]

PSG, ikinci yarıdaki daha baskın görüntüsü ile sonuca ulaşmayı başardı.

65. dakikada Mbappe, ceza alanı içinde sağdan gelen orta sonrası Pique’den seken topa dokundu ve durumu 2-1 yaptı. 70. dakikada ise Parades’in ortasında boş kalan Kean’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Fransızlar 3-1 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Mbappe, gerçekleşen kontraatak sonrasında ceza sahası içinden harika bir vuruşla uzak köşeyi gördü ve maç 4-1’e geldi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan PSG, Paris’teki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Öte yandan PSG, Metz’in ardından tam 37 yıl sonra Barcelona’yı İspanya’da yenen ilk takım oldu. [Barcelona 1-4 Metz, 1984-1985 Kupa Galipleri Kupası]

Mbappe’den önce Barcelona’ya karşı Camp Nou’da hat-trick yapan son oyuncu, 1997 yılında Dinamo Kiev forması giyen Shevchenko’ydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 10 Mart’ta Parc des Princes’de oynanacak.