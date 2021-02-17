FutbolSpor

Ozan Kabak’lı Liverpool galip: 0-2

17 Şubat 2021
liverpool Leipzig maçı





Şampiyonlar Ligi son 16 turu’nda Liverpool, Ozan Kabak’ın 90 dakika forma giydiği maçta RB Leipzig’i Salah ve Mane’nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızılılar, 10 Mart’ta oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.





Etiketler
17 Şubat 2021


Başa dön tuşu