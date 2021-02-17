Ozan Kabak’lı Liverpool galip: 0-2

\u015eampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Liverpool, Ozan Kabak'\u0131n 90 dakika forma giydi\u011fi ma\u00e7ta RB Leipzig'i Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yendi. K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 10 Mart'ta oynanacak r\u00f6van\u015f \u00f6ncesi avantaj sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUEFA \u015eampiyonlar Ligi\u00a0son 16 turu ilk ma\u00e7\u0131nda Bundesliga ekibi\u00a0RB Leipzig\u00a0ile \u0130ngiliz devi\u00a0Liverpool\u00a0kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi.\r\n\r\nAlmanya'daki salg\u0131n tedbirleri nedeniyle, Budape\u015fte'deki\u00a0Pu\u015fka\u015f Arena'da oynanan zorlu m\u00fccadeleyi konuk Liverpool 2-0 kazanarak r\u00f6van\u015f \u00f6ncesi avantaj yakalad\u0131.\r\n\r\nPremier Lig'de k\u00f6t\u00fc g\u00fcnler ge\u00e7iren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada M\u0131s\u0131rl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131\u00a0Mohamed Salah\u00a0ile 58. dakikada\u00a0Sadio Mane\u00a0kaydetti.\r\n\r\nMANE, RONALDINHO'YU YAKALADI!\r\n\u015eampiyonlar Ligi'nde 18. gol\u00fcn\u00fc atan Sadio Mane, Brezilyal\u0131 eski futbolcu Ronaldinho'yu yakalad\u0131.\r\n\r\nOZAN 90 DAK\u0130KA SAHADA KALDI\r\nLiverpool formas\u0131yla ilk kez\u00a0\u015eampiyonlar Ligi\u00a0ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kan milli futbolcumuz\u00a0Ozan Kabak\u00a090 dakika sahada kald\u0131.\u00a0Ozan 69. dakikada rakibine yapt\u0131\u011f\u0131 hareket sonras\u0131 sar\u0131 kart g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n\u00c7eyrek finale y\u00fckselen tak\u0131mlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki r\u00f6van\u015f kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 sonunda belli olacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n