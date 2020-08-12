FutbolKıbrısSpor

KKTC Meclisi futbol takımı, Lefke Masterlerini 3-0 mağlup etti

12 Ağustos 2020
KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımını ilk devrede Burhan Cambaz’ın bir ve ikinci devrede Milletvekili Mesut Genç’in attığı iki golle 3-0 mağlup etti.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Karşılaşma öncesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay ve Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile birlikte Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ettiler. Ziyarette Lefke ilçesinin sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra konuklar Lefke 16 Ağustos Karadağ stadına giderek Lefke masterleri ile bir futbol karşılaşması gerçekleştirdiler.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

Karşılaşma öncesinde Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu bir açılış konuşması yaparak sözü Meclis başkanı Teberrüken Uluçay’a verdi. Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile birlikte Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ederek bölgenin sorunlarını yerinde görmek ve dinlemek için görüştüklerini ve görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyerek, Lefke ilçesine önem verdiklerini söyledi. Spora da önem verdiklerini söyleyen Uluçay, bu ziyaret sonrasında 20 Temmuz vesilesi ve önümüzdeki 16 Ağustos törenleri vesilesi ile de Lefke masterleri ile bir futbol karşılaşması yapmak için burada olduklarını söyledi. Sonuç ne olursa olsun kupa’nın dostluk adına Lefke Masterlerinin olduğunu söyleyen Uluçay, Kupayı Lefke Masterleri kaptanı Serdinç Coşkun’a verdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

Kupa verilmesinden sonra tüm katılan futbolculara, Meclis Başkanı, Lefke Kaymakamı ve Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç tarafından madalya verilerek karşılaşmaya geçildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

Karşılaşmada, ilk devre Meclis takımından Burhan Cambaz’ın attığı gol ile 1-0 bitti. İkinci devrede Meclis takımından Milletvekili Mesut Genç’in attığı iki golle de karşılamayı Meclis takımı 3-0 kazandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

Karşılama öncesinde hatıra fotoğrafı da çekildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımı, Burhan Cambaz, Mesut Genç, KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, futbol, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke, spor, futbol,


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK yönetim kurulu üyelerini kabul etti

12 Ağustos 2020
Photo of KTSO ve KMO arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

KTSO ve KMO arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

12 Ağustos 2020
Photo of Mesarya’da bazı bölgelere yarın bir saat elektrik verilemeyecek

Mesarya’da bazı bölgelere yarın bir saat elektrik verilemeyecek

12 Ağustos 2020
Photo of Çalıştıkları işyerini soydular

Çalıştıkları işyerini soydular

12 Ağustos 2020
Photo of Cep telefonları incelenecek

Cep telefonları incelenecek

12 Ağustos 2020
Photo of Harmancı: Arasta’yı mali yönden rahatlatacak çalışmalarımız var

Harmancı: Arasta’yı mali yönden rahatlatacak çalışmalarımız var

12 Ağustos 2020
Photo of Seçim takvimi ve yasaklar bugün başladı

Seçim takvimi ve yasaklar bugün başladı

12 Ağustos 2020
Photo of Sözleşmeli personel istihdamları Resmi Gazete’de

Sözleşmeli personel istihdamları Resmi Gazete’de

12 Ağustos 2020
Photo of Özyiğit, Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi ile görüştü

Özyiğit, Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi ile görüştü

12 Ağustos 2020
Photo of Plajlarda verilen hizmetler için ücretler belirlendi

Plajlarda verilen hizmetler için ücretler belirlendi

12 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı