KKTC Meclisi futbol takımı, Lefke Masterlerini 3-0 mağlup etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lefke Master takımını ilk devrede Burhan Cambaz’ın bir ve ikinci devrede Milletvekili Mesut Genç’in attığı iki golle 3-0 mağlup etti.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Karşılaşma öncesinde KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanı Tebrrüken Uluçay ve Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile birlikte Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ettiler. Ziyarette Lefke ilçesinin sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra konuklar Lefke 16 Ağustos Karadağ stadına giderek Lefke masterleri ile bir futbol karşılaşması gerçekleştirdiler.

Karşılaşma öncesinde Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu bir açılış konuşması yaparak sözü Meclis başkanı Teberrüken Uluçay’a verdi. Uluçay, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile birlikte Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ederek bölgenin sorunlarını yerinde görmek ve dinlemek için görüştüklerini ve görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyerek, Lefke ilçesine önem verdiklerini söyledi. Spora da önem verdiklerini söyleyen Uluçay, bu ziyaret sonrasında 20 Temmuz vesilesi ve önümüzdeki 16 Ağustos törenleri vesilesi ile de Lefke masterleri ile bir futbol karşılaşması yapmak için burada olduklarını söyledi. Sonuç ne olursa olsun kupa’nın dostluk adına Lefke Masterlerinin olduğunu söyleyen Uluçay, Kupayı Lefke Masterleri kaptanı Serdinç Coşkun’a verdi.

Kupa verilmesinden sonra tüm katılan futbolculara, Meclis Başkanı, Lefke Kaymakamı ve Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç tarafından madalya verilerek karşılaşmaya geçildi.

Karşılaşmada, ilk devre Meclis takımından Burhan Cambaz’ın attığı gol ile 1-0 bitti. İkinci devrede Meclis takımından Milletvekili Mesut Genç’in attığı iki golle de karşılamayı Meclis takımı 3-0 kazandı.

Karşılama öncesinde hatıra fotoğrafı da çekildi.