Miçotakis’ten Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle acil koduyla ulusa sesleniş

Miçotakis, “Yunanistan, gururlu ve güçlü bir ülke. Avrupa ailesinin bir üyesi ve Doğu Akdeniz’de istikrarın çıpasıyız. Uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi komşuluk kurallarına sıkı sıkıya bağlılığımızı koruyoruz. Herkesle barış, iyi niyet ve işbirliği köprüleri arıyoruz. Vatanımız tehditlere ve şantaja boyun eğmiyor. Ancak provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ilkeli politikayı takiben, İtalya ve en son Mısır ile müzakereler yaptık ve anlaşmalar imzaladık. Anlaşmalar Deniz Hukuku ile tam uyumludur. En zor diyalogdan bile korkmuyoruz zira tutumumuzun meşruiyetine inanıyoruz. Ancak gergin bir atmosferde kışkırtıcı bir diyaloğun anlamsız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’nın dayanıklılığı test ediyor’

Türkiye’nin Avrupa’nın modern ilkelerine uygun olamayacağını savunan Miçotakis, “Türkiye’nin Mısır ile yaptığımız tamamen meşru anlaşmaya tepkisi ne yazık ki 21. yüzyıldaki Avrupa ilkelerini karşılayamadığını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, baskı ve sindirme mantığına bağlı kaldığını gösteriyor. Bu, başka dönemlerin mantığı. Aynı zamanda bizzat Türkiye, Libya’daki Trablus yönetimiyle geçersiz ve hukuku aykırı bir mutabakat imzaladı. Türkiye, sürekli tekrarladığı meydan okumalarla Yunanistan ve Avrupa’nın dayanıklılığını test ediyor” diye konuştu.

‘Komşu ülkemizde mantığın eninde sonunda galip geleceğini umuyoruz’

“Türkiye’nin durumu militarize etmesi, yasal olarak güçlü bir pozisyona sahip olmadığının kabulüdür. Çünkü güç gösterisi, hukuki konulardaki zayıflığı telafi etme girişiminden başka bir şey değildir. Buna karşılık olarak ordumuzu teyakkuza geçirdik. Tüm Yunan halkının ordumuzun imkan ve kabiliyetlerinden şüphe etmediklerine eminim” diye devam eden Miçotakis, “Türkiye’nin saldırgan provokasyonlara devam ederek açtığı tek yol, Ankara’ya karşı sert yaptırımlar uygulanmasıdır. Bir kez daha vurguluyorum; biz cevap veriyoruz, kışkırtmıyoruz. Komşu ülkemizde mantığın eninde sonunda galip geleceğini umuyoruz. Böylece uluslararası hukuka ve karşılıklı saygıya dayanan iyi niyetli bir diyalog kurulabilir” ifadelerini kullandı.

‘Diplomasimizi yoğunlaştıracağız’

Mevcut olmayan sismik keşiflerle ilgili propagandist fotoğraflarla ciddi dış politika yürütülemeyeceğini kaydeden Miçotakis, “Diplomasimizi yoğunlaştıracağız. Dost ülkeleri ve uluslararası toplumu bilgilendiriyoruz. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı harekete geçiriyoruz. Bu çabada yalnız değiliz. Bizim talebimiz üzerine Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nin acil toplantıya çağrılması, bu konunun sadece Yunan-Türk ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye-Avrupa ilişkilerini de ilgilendirdiğini doğruluyor” şeklinde konuştu.

‘Kısıtlı bölgede çok sayıda asker yoğunlaşmışken, talihsiz olay yaşanma riski kabul edilmeli’

Çok sayıda asker kısıtlı bir bölgede yoğunlaşmışken bir talihsiz olay yaşanma riski bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğini de belirten Yunanistan Başbakanı, “Bu durumda sorumluluk, bu koşulların suçlusu olan tarafa ait olacak. Uluslararası meşruiyet ve diplomasinin en zor meselelerin üstesinden gelme gücüne sıkı sıkıya bağlıyız. Hiçbir meydan okuma cevapsız kalmayacak. Üstelik bunu pratikte de kanıtladık. Gerekirse tekrar ispat edeceğiz” dedi.