Tatar: Ada-Sen’in açılışı ülke demokrasisi için önemli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sendikal yaşamına bir sendika daha katıldı.

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen), Maliye Bakanlığı karşısındaki sendika genel merkezi açılışını Başbakan Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) adıyla 2019 yının sonunda kurulan sendikanın, 23 kişiden oluşan yönetim kurulunda genel başkanlığı Kağan Mındıkoğlu yürütüyor.

Köşklüçiftlik’teki Maliye Bakanlığı Binası karşısındaki Sendika Merkezinin açılışına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve sendika üyeleri katıldı.

ADA-SEN Başkanı Kağan Mındıkoğlu açılış konuşmasında kısa süre içerisinde üyenin sahip çıkması ile sendika binasına kavuştuklarını söyleyerek, tüm üyelere, eş, dosta teşekkürlerini sundu.

Kamuda ve özel sektörde çok sendikalaşmanın önemine vurgu yapan Mındıkoğlu, Ada-Sen’in ülke menfaati ve çalışanların haklarının korunması konusunda öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Kamuda kangranleşen bir çok sorun olduğuna da değinen Mındıkoğlu, aklıselim bir tavırla geleceğe yönelik adımların atılacağını ifade etti.

Kağan Mındıkoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Başbakan Ersin Tatar, sendika merkezinin yer aldığı sokağın, kendi çocukluk anılarıyla dolu olduğunu, özellikle de binanın önceki sahipleri ile duygusal bağları bulunduğunu anlattı.

Tatar, sivil toplum kuruluşlarının varlığının önemine de değinirken, Ada Çalışanları Sendikası’nın faaliyete geçmesinin ülke demokrasisi, halkın alım gücünün korunması ve sendikanın çalışma hayatına yapacağı katkılardan dolayı çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, birlikte hareket etmenin önemine de değinen Tatar, aynı pandemi döneminde olduğu gibi mücadelenin hep beraber yürütülmesinin başarıyı getireceğini söyledi.

Konuşmaların ardından ADA-SEN’in açılışı gerçekleştirildi.