Kıbrıs

Zafer Özkaracan ile Hakan Görmüş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

12 Ağustos 2020
Girne, Zafer Özkaracan, Hakan Görmüş, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi, cannabinoid, uyuşturucu, mahkeme,

Girne’de şüphe üzerine üstlerinden ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Zafer Özkaracan ile Hakan Görmüş tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, mahkemede olguları aktardı. Gürtuna, 11.08.2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Girne’de Sakarya Sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlıların üzerlerinde ve konu araçta polis tarafından yapılan aramada, toplamda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden Gürtuna, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme ilk etapta zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.


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