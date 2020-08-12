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On yılın ardından açık denize dönen balinaların mutluluğu

12 Ağustos 2020
beyaz balina, Little Grey, Little White, İzlanda, Çin, Sea Life Trust,

“Little Grey” ve “Little White” adlı iki beyaz balina on yılın ardından ilk kez açık suya dönmeye hazırlanırken gülümsedi. Geçen yıl bir Çin akvaryumundan kurtarılan balinalar İzlanda’daki Klettsvik Körfezi’ndeki yeni evlerine ulaştı.

beyaz balina, Little Grey, Little White, İzlanda, Çin, Sea Life Trust,

10 YILIN ARDINDAN İLK DEFA DENİZDELER

Kara, hava ve deniz yoluyla 30 saatlik bir yolculuğun ardından, Çin Şangay eyaletindeki bir akvaryumda yıllardır esaret altında bulunan iki geç beyaz balina İzlanda’daki Klettsvik Körfezi’ndeki yeni evlerine ulaştı On yıldan fazla bir süredir ilk kez denize dönen balinaların mutluluğu objektiflere de yansıdı.

AFP’nin haberinde 13 yaşlarındaki Little White ve Little Grey isimli dişi balinaların yeni evleri olacak 32 bin metrekarelik daha büyük bir koruma alanına geçirilinceye kadar bu kısıtlı bölgede birkaç hafta daha kalacağını belirtildi.

Sea Life Trust adlı kuruluşun korunmasına alınan 4 metre uzunluğundaki ve 900 kilo ağırlığındaki balinanlar  3 yaşından beri birlikta yaşıyor ve denizin daha soğuk sıcaklıklarına hazırlanıyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, tutsak balinaların doğal hayata alışmalarının hemen gerçekleşemeyeceği ifade edilerek, “Daha geniş bir koruma alanına bırakılmadan önce dış dünyadaki tüm faktörlere ve yeni doğal ortamlarına ayak uydurabilmeleri için bu iki balinanın kısa bir zamana ihtiyaç duyacak” denildi.

beyaz balina, Little Grey, Little White, İzlanda, Çin, Sea Life Trust,

DOĞAL YAŞAMA GEÇİŞ İÇİN EĞİTİLİYORLAR

Bakım merkezinde, açık sulara dayanaklı olmaları için balinaların yağlanmalarının sağlandığı ve nefeslerini daha uzun süre tutabilmeleri için eğitildiği açıklandı.

Öte yandan, Sea Life Trust Başkanı Andrey Bool, “Litte White ve Little Gray”e ilişkin, “Onlar dünyanın dört bir yanında koruma altında bulunan diğer 300 balina iççin birer elçi konumunda. Başkalarını da beyaz balinaların farklı bir ortamda daha iyi olabileceğine dair ikna edebileceğimizi düşnüyoruz” dedi.


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