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Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı

12 Ağustos 2020
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Türkiye‘de bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 891’e yükseldi. 1212 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 244 bin 392’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 12 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1212 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 18 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 891’e, toplam vaka sayısı ise 244 bin 392’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 227 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 934 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89’a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.


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