Kızının gözleri önünde eski karısını öldüresiye döven saldırgandan pes dedirten sözler

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.’yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.’ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap’ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

ART ARDA TEKMELER SAVURUYOR

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

KÜÇÜK KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap’ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

“BİR ANDA GÖZÜM DÖNDÜ”

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap’ın polise verdiği ifadesinde, “Kızımı teslim ederken bana, ‘Sana bir daha kızı göstermeyeceğim’ dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım” dedi.

“RUHSAL TRAVMA ÜZERİNDE DURACAĞIZ”

E.M.’nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, “Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var, ama onu da takip edeceğiz. Kız çocuğu da şu an ailesinin yanında uyuyor. Onda şu an için patolojik bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma konusu daha çok üzerinde duracağımız konu” şeklinde konuştu.

“YAPTIKLARI YANINA KAR KALMAYACAK”

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, “Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak” ifadelerini kullandı.