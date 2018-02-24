Kıskançlık gözünü döndürdü

Üç yıllık erkek arkadaşı R.B.’ye başka kadınlarla konuştuğu gerekçesiyle kızan Hatice Taşer, adamın kafasına taş fırlattı

Devrim DEMİR

Girne’de iki sevgili arasında yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Önceki gün 17.45 raddelerinde Şehit Süleyman Uluçamgil Sokak üzerinde, araçta seyir halinde tartışmaya başlayan çiftin önce karakolda sonra da mahkemede kendine geldi.

Başka kadınlarla konuştuğu gerekçesi ile şiddetli şekilde tartıştığı erkek arkadaşı R.B.’nin önce gömleğini ardından montunu yırtan zanlı Hatice Taşer, 3 yıllık erkek arkadaşının gözlüklerini de kırdı.

Öfkesine yenik düşen zanlı, hızını alamayarak eline geçirdiği taşla erkek arkadaşının vücudunun muhtelif yerlerine ve kafasına vurarak müştekiyi yaraladı.

Tutuklanan Taşer aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı bir kişinin zanlı lehinde 10 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

“Kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından yargılanacak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır, Hatice Taşer’in “Kasti Hasar” ve “Ciddi Darp” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Fatoş Savaşır, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını dile getirerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.