Çatalköy’de ani ölüm

Çatalköy’de 77 yaşındaki Colin Arthur C. Ford, dün aracında bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin, ani ve gayrı tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

225 KG KAÇAK DANA ETİ

Türkmenköy- Beyarmudu yol kavşağında, M.Ç.Ö.’nün kullanımındaki araçta Perşembe günü yapılan aramada, 225 kilogram dana eti tespit edildi. M.Ç.Ö. tutuklandı.

ERCAN’DA BİR YOLCUDA UYUŞTURUCU

Ercan Havaalanı’ndan dün ülkeye giriş yapan 43 yaşındaki Ç.U.’ya narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ç.U. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da E.Ö. (E-27) ve İ.Ö.’nün (E-26) kaldığı evde dün polis tarafından yapılan aramada, E.Ö.’nün tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

E.Ö. ile İ.Ö. tutuklandı.