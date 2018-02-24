Uyuşturucu satıcısına 15 ay hapislik

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu satma suçundan suçlu bulduğu Abubakar Adamu Dauda 15, tasarruftan suçlu bulduğu Musa İdris Isıaku 5, Ugorji İgwemba Mba ise 3 ay hapis cezası verdi

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Kasım ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan sanıklar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba ve onlara uyuşturucu sattığı tespit edilerek tutuklanan sanık Abubakar Adamu Dauda’da aleyhindeki karar dün açıklandı.

Oy birliği ile verilen kararda heyet ceza ayrımına gitti. Uyuşturucu sattığı tespit edilen Abubakar Adamu Dauda 15, Musa İdris Isıaku 5, Ugorji İgwemba Mba ise 3 ay hapse mahkûm oldu.

Sanıklar aleyhindeki kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı.

Uyuşturucu satması kararda etkili oldu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında, kararı okuyan Kıdemli yargç Hüdaverdi uyuşturucu suçlarının, ülkede ciddi tehlike yarattığını ve toplumsal huzuru bozduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanık Abubakar Adamu Dauda’nın işlemiş olduğu 15 gram uyuşturucu madde ithal tasarruf ve verme suçuna takdir edilecek ceza ile alma ve tasarruf suçundan yargılanan sanıklar Musa İdris Isiaku ve Ugorji İgwemba Mba’ya takdir ettikleri cezada ayrıma gittiklerini aktardı.

Kıdemli Yargıç, aktarmış olduğu tüm ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri değerlendirdikten sonra sanık Dauda’ya 15 ay, sanık Isiaku’ya 5 ay ve sanık Mba’ya ise 3 ay hapis cezası takdir ettiklerini açıkladı.