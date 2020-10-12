KIBRIS TÜRKÜ TEMEL DEĞERLERİNİ KAYBEDİYOR MU?

Heyecanla beklenen seçimin ilk turu bitti. Belli ki hesap ikinci turda kesilecek.

İkinci turda, federal çözümü savunan Mustafa Akıncı ile federal bir çözümü reddeden, iki devletli bir çözümü savunan ve Ankara’nın tam desteğini alan Ersin Tatar yarışacak.

Beklenen bir sonuç muydu? Bana göre hayır.

Ben şahsen, toplumu kabak gibi bölme pahasına yapılan propaganda ve dayatmalara tepkisiyle ünlü KKTC halkının gereken cevabı vereceğini düşünmüştüm, ama öyle olmadı. İnce hesaplarla pervasızca yapılan algı operasyonlarının ağına düştü.

Nüfus yapımız mı değişti, tutumlarımız mı değişti, bunları önümüzdeki günlerde daha çok değerlendireceğiz.

Özellikle de bu pandemi döneminde kendisi dışında geniş bir halk kitlesi hatta ortağı tarafından bile başarısız bulunan Ersin Tatar, yaşanan büyük ekonomik çöküntünün de yaşandığı bu dönemde seçmenin üçte biri tarafından hala kabul görüyor demektir.

Bu şaşırtıcıdır.

Seçmenin üçte biri bu yönetimden memnundur denebilir mi? Yoksa başka etkenler mi vardır…

Sonuçta ne olursa olsun, Tatar’ın bugüne kadar halka yaşattıklarına, Cumhurbaşkanlığı makamında sürdürmesine seçmenin üçte biri onay vermiş bulunuyor. En azından UBP’nin geneldeki oy oranına bakınca, partisi, çoğunlukla adayına sahip çıkmış görünüyor.

Sürecin önde gideni olan Akıncı, yine sürecin son günlerinde YSK kararları hilafına yapılan gövde gösterilerinin de etkisiyle ikinciliği göğüslemiş bulunuyor.

Genel seçimler için ne kadar göstergedir bilmem ama, Tufan Erhürman’ın aldığı oy, CTP için umut kırıcı değildir. Masaya sürülen anketlerin çok üstünde bir oyla seçimi tamamlamış bir önceki seçimlerde aldığı oyu da artırmış görünüyor. Tufan Erhürman da zaten “Önümüzde başka duraklar var” diyerek, 2021’in başında yeralacak genel seçimi işaret ediyor.

Ancak aynı şeyi DP, HP ve YDP için söylemek mümkün değil. Özellikle HP ve YDP’de başkanlık krizinin çıkması muhtemel. Nitekim Kudret Özersay, ilk açıklamasında kutuplaşma ve gerginlik siyasetinin başarılı olduğunu söyleyerek, kendi siyasi geleceğini gözden geçireceğini ifade etti.

Her şeye rağmen CTP, ikinci turun belirleyici partisi olacak. Diğer yandan, HP, DP ve YDP oylarının Tatar’a yönelip yönelmeyeceği de önemli. YDP tabanının biraz da müdahalelerle oylarının Tatar’a kayacağını söyleyebiliriz. Ancak HP ve DP Tatar için çantada keklik değil.

Bu sonuçların ardından, bu hafta hem iki aday hem de halk için oldukça yoğun ve sıkıntılı geçecek.

Dileyelim ki, geçtiğimiz hafta yaşananlar, bu hafta yaşanmasın.

İkincisi, kırgınlık ve küskünlükler iradenin sandığa yansımasını etkilemesin.

Katılım yükselsin, “işte bu bizim irademiz” diyebilelim. Kimse de sonradan dizlerini dövmek zorunda kalmasın.