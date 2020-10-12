Çalışma Bakanlığı özel sektör çalışanlarını mağdur etmeye devam ediyor !!!

Bazı büyük İşletmeler ve Oteller, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gidip faaliyetlerine ara verdiklerini bildirip, çalışana sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve maaş ödeme mükellefiyetinden “kurtuluyorlar”.

Sigortalara kaydı tam zamanlı çalışan işletme statüsünde olmasına karşın 7 ay, 8 ay faaliyetine “ara veren” işletmeler var bu ülkede.

Peki bakanlık çalışana ne diyor ?

Bu işten durdurma değildir.

Sana ihbar tazminatı vermek zorunda değildir.

Sana Sosyal Sigortalar, işsizlik ödeneği vermek zorunda değildir.

Çünkü işletme seni işten çıkarmadı, sadece faaliyetine ara verdi.

Komedi değil mi dostlar ama gerçek bu maalesef.

Peki İŞ YASASI ne diyor ?

“İşverenin, kısa aralıklarla veya aynı anda beşten az olmamak üzere işyerinde çalışanların en az %20’sini belirli bir süre için veya sürekli olarak işten çıkarılması toplu işten çıkarmadır.”

Bu çerçevede olan çalışanlara da ihbar sürelerine ek olarak işveren tarafından ayrıca resimdeki ödemeler yapılmaz zorundadır.

Şimdi bir işletme faaliyetine ara verdiğinde oradaki çalışanlar işten durdurulmamış ve/veya toplu işten durdurulmamış mı oluyor ey Çalışma Bakanlığı.

Eğer çalışanlar işten durdurulmuyorsa neden bu insanların sigorta kayıtlarında işten durdurulduğu yazıyor.

Eğer çalışanlar işten durdurulmuyorsa neden işletmenin faaliyetine ara verdiği dönemdeki sürelerde bu çalışanlar sigortasız sayılıyor ve bu süreler de emekliliğinden sayılmıyor.

Eğer bu uygulama toplu işten durdurma değilse neden İş Yasası’nda, toplu işten durdurma maddesinde “işverenin aynı işkolunda FAALİYETE BAŞLAMASI veya yeniden işçi istihdamı gerekmesi halinde, Daire aracılığı ile çıkardığı işçilere duyuruda bulunur” diyor ve işletmeye, faaliyete başlama durumunda o çalışanları işe alma zorunluluğu veriyor.

Çok açık ve net bir şekilde faaliyete ara verme sonucu çalışanların toplu işten çıkarıldığını söylüyor aslında bize İş Yasası.

Peki Çalışma Bakanlığı’nın bu uygulamasının dayandığı tek bir mevzuat bile yokken böyle yapması Hukuk Devleti ilkesine aykırı değil mi ?

Açın da bu konuda başta TC olmak üzere biraz mahkeme kararı okuyun lütfen ey Çalışma Bakanlığı idarecileri.

Çalışma Bakanlığı’nın bu yasa dışı uygulamasının kesinlikle mevzuata aykırı olduğunu ve bu durumda olan emekçilerin dava açarak haklarını almaları gerektiğini belirtmek isterim dostlar.