Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği sorunlara çözüm istiyor

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği işyerlerimizin kapalı olmasından dolayı sıkıntılı bir sürecin içinden geçtiklerini açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada yaşamın idamesi için çalışanlarımızla birlikte işyerlerimizin desteklenmesi gerektiğini defalarca ifade ettiklerini fakat Hükümetin nerede duracağının kararını vermekte zorlandığının altı çizildi.

Birliğin çözüm önerileri şöyle:

Kira sorununa daha net bir çözüm sağlanmalı, kiralayanlara teşvik edici önlemler alınmalıdır.

Sosyal sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı yatırımlarında işyerlerimizin kapalı olduğu dönemde muaf olması şarttır, ardından gelen 6 ay faizsiz 2021’e ertelenmelidir.

Kredi, borç taksitlerinin faizsiz 6 ay olarak ötelenmesi için tedbirler alınmalı, işimizi döndürebilmek için kesilen çek ve senetler 6 ay sonraya ötelenmelidir.

Hızlı, ivedi, uzun vadeli paketler ilk 6 ayı ödemesiz olarak uygulamaya konulmalıdır.

İşyerlerimiz açılsa da temel girdilerimiz istihdam, enerji ve kiraya katkı 6 ay devam etmesi, işletmelerimizin sürdürebilirliğini artıracaktır.

Açıklama şöyle:

Tüm sektörler gibi kuaförler olarak bizler de işyerlerimizin kapalı olmasından dolayı sıkıntılı bir sürecin içinden geçiyoruz. Ailemizin bir parçası olarak saydığımız çalışanlarla bu sıkıntılı süreci yaşarken, borçlarımıza yeni borçlar ilave etmeye devam ediyoruz. Yani içine düştüğümüz duruma herhangi bir birikimle değil borçlu olarak girdiğimiz mutlaka bilinmelidir. Dolayısı ile işletmelerin sürdürülebilirliği, yeniden ayağa kalkması için ekonomik tedbirlerin bu çerçevede alınması gerektiğini Odamızla birlikte dile getirmeye devam edeceğiz.

Salgının durdurulmaması için alınan tedbirlerin yanında duran ve teşvik eden Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, aynı zamanda yaşamın idamesi için çalışanlarımızla birlikte işyerlerimizin desteklenmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. İşi durdurulan, işsiz kalan, yardım gerektiren kesimlere dokunmanın salgınla mücadeleden ayrı düşünülemeyeceğini, hatta olmazsa olmaz olduğunu vurguladık.

Ancak üzücü olan, aradan 4 hafta geçtiği halde alınan kararlar değişmeye, bocalamalar yaşanmaya devam ediyor. Hükümet nerede duracağının kararını vermekte zorlanıyor.

Kriz dönemleri her zaman neyin ne olduğunu bize göstermiştir. Böyle dönemlerde devletler, hükümetler en ihtiyacı olan kesimlerden başlayarak, aşağıdan yukarıya tutum alamamaları halinde tartışmalı hale gelirler, toplum vicdanında kaybederler.

Ekonominin yüzde 50’leri aşan bir seviyede küçüldüğü salgın koşullarında, saç hizmetleri, güzellik alanı ile birlikte kuaförlük; katma değer üretimi en yüksek olan meslek kollarından bir tanesidir.

İnsanın kişisel bakım ve psikolojisine doğrudan etki eden, yarattığı yerel istihdam kapasitesiyle de özellikli ve önemli sektörlerimizden biri olan kuaförlük meslek alanıyla ilgili çözüm önerileri çok açıktır.

Şöyle ki;

Kira sorununa daha net bir çözüm sağlanmalı, kiralayanlara teşvik edici önlemler alınmalıdır.

Sosyal sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı yatırımlarında işyerlerimizin kapalı olduğu dönemde muaf olması şarttır, ardından gelen 6 ay faizsiz 2021’e ertelenmelidir.

Kredi, borç taksitlerinin faizsiz 6 ay olarak ötelenmesi için tedbirler alınmalı, işimizi döndürebilmek için kesilen çek ve senetler 6 ay sonraya ötelenmelidir.

Hızlı, ivedi, uzun vadeli paketler ilk 6 ayı ödemesiz olarak uygulamaya konulmalıdır.

İşyerlerimiz açılsa da temel girdilerimiz istihdam, enerji ve kiraya katkı 6 ay devam etmesi, işletmelerimizin sürdürebilirliğini artıracaktır.

Sonuç olarak, ekonominin ciddi anlamda daraldığı, alım gücünün azaldığı bir ortamda, hijyen tedbirleri ile birlikte işyerleri açılsa dahi krizin süreceği, giderlerini karşılamakta uzun süre zorlanacağı gözle görülüyor. Dolayısı ile yeni ekonomik tedbir kararlarının bu çerçevede soğukkanlılıkla, tüm toplum bileşenlerinin katılımı ile taraf oldukları ve sorumluluk aldıkları bir masada alınmasının önemli olduğunu tekrar, tekrar vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Geldiğimiz noktada ne sağlık ihmal edilebilir ne de ekonomi.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği