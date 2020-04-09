Yeşilırmak: Sağlık Bakanı bu işi yürütemiyorsa istifa etsin

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak,Havadis Web TV’de katıldığı programda Sağlık Bakanlığını yerel yönetimlerle koordinasyonu noktasında eleştirdi. Sağlık Bakanlığında ciddi bir koordinasyon, planlama ve kurgulama eksikliği olduğunu ifade eden Yeşilırmak, “bakan işi yürütemiyorsa ya istifa etsin ya yanına beş bakan daha koysunlar ki iş yürüsün” dedi. Emrah Yeşilırmak, “Örneğin Yenierenköy’de alınan tedbirler tamamen benim dünya örneklerine bakarak aldığım tedbirlerdir. Ama bunların ne kadar bilimsel olduğu tartışılabilir. İlk vakalar çıktığında sanki de devlet sırrı gibi paylaşıldı. Bu paylaşımlar bakanlık ile yerel yönetimler, yerel yönetimlerle muhtarlıklar arasında olursa çok daha sağlıklı şekilde süreç tamamlanır. Çünkü yerel yönetimler kişilerin ailesini ve temas ettiği kişileri muhtarlıkların da işbirliği ile çok daha hızlı tespit edebilir. Dolayısıyla müdahale de gecikmeden yapılır” diye konuştu. Yeşilırmak, ayrıca her bölgede bakanlık tarafından belirlenen sağlık kurumlarında yapılması gerektiğini kaydetti.