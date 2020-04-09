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ABD hava trafiğindeki yoğunluk radara yansıdı

9 Nisan 2020
hava trafiği

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan ABD’nin hava sahasındaki uçak trafiğinin yoğunluğu radara yansıdı. Doktorlar ABD’de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede corona virüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu.

kasıp kavuran corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ABD’de ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 13 bine yaklaştı.

ABD hava sahasındaki özellike uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı. Ülkede iç hat uçuş trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. Doktorlar ABD’de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede corona virüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında diğer ülkelerdeki uçak trafiğindeki azalma da radara yansıdı.

İÇ HAT UÇUŞ TRAFİĞİ YOĞUN

Corona virüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor. Corona virüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Birçok ülkenin hava sahasında uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansırken ABD’de ise uçuş trafiği ise diğer ülkelere göre çok yüksek olduğu gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere’nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı. Johns Hopkins Üniversitesinin verilere göre, ABD’de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929’a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.



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