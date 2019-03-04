Kıbrıs İlim Üniversitesi Tunus ve Lübnan’da büyük ilgi gördü

Türkiye Maarif Vakfının Tunus ve Lübnan’da gerçekleştirdiği eğitim fuarlarına Türkiye’den birçok üniversite ile birlikte KKTC’den de Kıbrıs İlim Üniversitesi katıldı. Tunus ve Lübnanlı öğrencilerin, büyük ilgi gösterdiği fuarda Kıbrıs İlim Üniversitesi de büyük ilgi gördü.

Başkent Tunus’ta Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Hasan Yavuz ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Emin Devrim Fidan katıldı.

Ayrıca fuarda, Arnavutluk’tan Maarif Vakfına ait Tiran New York Üniversitesi, ve yurt dışındaki üniversitelerin yanı sıra Türkiye genelinden yedisi özel, yedisi devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite Tunuslu öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika coğrafyasındaki üniversite eğitimi düzeyinde düzenlenen ilk fuarın Maarif Vakfına nasip olduğunu belirterek, “Tunus ve Türkiye, kültürel, toplumsal ve tarihi değerleri birbirine çok yakın iki ülke. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve iş birliğini geliştirebilmesi için bu fuarlar da çok büyük fırsat.” diye konuştu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı da Maarif Vakfının daha önce Sudan ve Mali’de gerçekleştirdiği fuarların ardından Tunus ve Lübnan’a geldiğini anlatarak, “Vakıf olarak ülkeler arasındaki köprüleri açık tutmayı önemsiyoruz. Ülkemizdeki eğitim alanındaki altyapıyı başka ülkelere taşımak ve buradaki insan kaynağına katkı sağlamak istiyoruz. Bu fuarın iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

KKTC Büyük İlgi Gördü

Kıbrıs İlim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Emin Devrim Fidan yaptığı açıklamada “KKTC’nin bir yükseköğretim adası olma kimliğiyle hem Tunus hem de Lübnan’da büyük ilgi görüyoruz” dedi.

KİÜ Uluslararasılaşma Çalışmalarına Hız Verdi

Ayrıca Fidan, “Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın her yerinden nitelikli öğrenci teminine önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızı da uluslararası akredite olmuş ve tanınan kurumlarla iş birliği içerisinde yürüterek sonuç alıyoruz. Hem Tunus’ta hem de Lübnan’da yüzlerce öğrenci KİÜ standımıza uğrayarak bilgi aldı. Bundan memnuniyet duyduk.” ifadelerini kullandı.

Fuarın, Türkiye’deki eğitim fırsatlarını Tunuslu lise öğrencilerine sunma ve tanıtma fırsatı vermesinin yanı sıra öğrencilerin üniversitelere ön kayıt yaptırmalarına imkan sağlayacağı aktarıldı.

Açılışının ilk gününde Tunuslu öğrenciler ve eğitimcilerden 2 bin 500’ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar iki gün boyunca devam etti.