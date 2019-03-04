Türkiye

Türkiye’de 23 zincir markete soruşturma

4 Mart 2019

Rekabet Kurumu, aralarında BİM, Şok, Migros, Carrefour ve Metro Grosmarket’in de bulunduğu 23 zincir market hakkında sebze ve meyvede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kurumun 7.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma açılacak marketler şöyle:

  • Yeni Mağazacılık A.Ş.
  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.
  • Migros Ticaret A.Ş.
  • Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
  • UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.
  • Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş
  • Makro Market A.Ş.
  • Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.
  • Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
  • Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
  • Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.
  • Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.
  • Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.
  • Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.
  • Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.
  • Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
  • Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.
  • Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Etiketler


İlgili Makaleler

İşkence

BM: Türkiye işkence tanımını değiştirmeli

3 Mart 2019

Eren Erdem 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

1 Mart 2019

Türkiye’de 57 bin kişinin pasaportundaki sınırlama kalktı 

1 Mart 2019

Marmaray testi geçemedi

1 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı