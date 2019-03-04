Brüksel’de son bir yıl içinde bin eylem yapıldı

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de halk eylemlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

2018 yılında Brüksel’de protesto veya yürüyüş gibi gösterilerin sayısı 995’e ulaştı. 2010 yılında kaydedilen 560 eylem sayısı da böylece neredeyse ikiye katlandı. Öte yandan Türkiye, Venezuela ve Kongo için yapılmak istenen gösteri taleplerinde büyük artış gözlemlendi.

Türkiye ile ilgili eylem talepleri artıyor

Brüksel belediyesi protesto gösterilerinin yüzde 80’inin Belçika’daki siyaset ve yaşam ile doğrudan ilgili olmadığını kaydetti. Bu eylemlerin bir bölümünün Venezuela, Kongo ve Türkiye’de yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

AB kurumlarının önünde eylem yaparak dünyaya sesini duyurmak

Uluslararası basın kuruluşları ve Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel’de bulunması eylemleri bu şehirde yapılmasının en büyük nedenlerinden.

Son dönemde gerçekleşen gösteri başlıkları arasında mülteci meselesi, ırkçılık, iklim değişikliği, Sarı Yelekliler ve Cumartesi Anneleri bulunuyor.

Brüksel’de eylem talepleri önce Belçika İstihbarat Kurumu tarafından inceleniyor, güvenlik konusunda sorun teşkil etmemesi halinde belediye başkanlarına bilgi veriliyor. Brüksel’de bir yıl içinde yasaklanan eylem sayısının ortalama üç veya dört olduğu belirtiliyor.