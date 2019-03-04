AvrupaDünya

Brüksel’de son bir yıl içinde bin eylem yapıldı

4 Mart 2019
Brüksel

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de halk eylemlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

2018 yılında Brüksel’de protesto veya yürüyüş gibi gösterilerin sayısı 995’e ulaştı. 2010 yılında kaydedilen 560 eylem sayısı da böylece neredeyse ikiye katlandı. Öte yandan Türkiye, Venezuela ve Kongo için yapılmak istenen gösteri taleplerinde büyük artış gözlemlendi.

Türkiye ile ilgili eylem talepleri artıyor

Brüksel belediyesi protesto gösterilerinin yüzde 80’inin Belçika’daki siyaset ve yaşam ile doğrudan ilgili olmadığını kaydetti. Bu eylemlerin bir bölümünün Venezuela, Kongo ve Türkiye’de yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

AB kurumlarının önünde eylem yaparak dünyaya sesini duyurmak

Uluslararası basın kuruluşları ve Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel’de bulunması eylemleri bu şehirde yapılmasının en büyük nedenlerinden.

Son dönemde gerçekleşen gösteri başlıkları arasında mülteci meselesi, ırkçılık, iklim değişikliği, Sarı Yelekliler ve Cumartesi Anneleri bulunuyor.

Brüksel’de eylem talepleri önce Belçika İstihbarat Kurumu tarafından inceleniyor, güvenlik konusunda sorun teşkil etmemesi halinde belediye başkanlarına bilgi veriliyor. Brüksel’de bir yıl içinde yasaklanan eylem sayısının ortalama üç veya dört olduğu belirtiliyor.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Polonya savaş uçağı

Polonya’da savaş uçağı düştü

4 Mart 2019
Vatikan - 2. dünya savaşı arşivleri

Vatikan’ın 2. Dünya Savaşı’na ait gizli arşivleri araştırmacılara açılacak

4 Mart 2019

Filipinler’de koli bandına sarılı halde 1500 kaplumbağa bulundu

4 Mart 2019

ABD’yi hortum vurdu: 23 ölü

4 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı