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Dövizde son durum

Sterlin - dolar - euro kaç TL?

4 Mart 2019
euro

Sterlin – dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günü yukarı yönde başladı. Kur, şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,39 civarında işlem görüyor.

Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert değer kayıplarına paralel cuma günü 16 Ocak’tan beri ilk kez 5,40’ın üzerini test ettikten sonra haftanın ilk gününe 5,38 civarından başladı.

Euro/TL de 6,10 civarında alıcı buluyor.

Sterlin/TL ise 7,11 seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise en önemli gündem maddesinin ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden uzmanlar, 5,30’un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected].com
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