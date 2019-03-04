Hava DurumuManşetYaşam

Perşembe gününe kadar yağmur bekleniyor, sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek

4 Mart 2019
yagmur-hava durumu

KKTC’de yarın ve Perşembe günü yağmur bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağmurlu hava yerini nispeten sıcak havaya bırakacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve perşembe günü yağmur bekleniyor. Diğer günler, genellikle açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 ºC, diğer günlerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

elektrik

Yarın Güzelyurt bölgesine elektrik verilemeyecek

4 Mart 2019
polis

Polis sürücüleri yollardaki su birikintileri konusunda uyardı

4 Mart 2019

Kıbrıs İlim Üniversitesi Tunus ve Lübnan’da büyük ilgi gördü

4 Mart 2019
euro

Dövizde son durum

4 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı