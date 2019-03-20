Kıbrıs iki toplumlu barış çabasını Didier Drogba’nın katıldığı özel antrenmanla taçlandırdı

19 Mart 2019 sabahı Pile’de gerçekleştirilen tarihi Mağusa Türk Gücü-Nea Salamia dostluk maçı sonrası “Peace and Sport” Kurucu Başkanı Joël Bouzou, Başkan Yardımcısı ve futbolun efsanevi liderlerinden Didier Drogba, Karate dalında Dünya şampiyonu Laurence Fischer ve Peace and Sport’un diğer yetkilileri, aynı gün öğleden sonra Lefkoşa ara bölgede yer alan Ledra Palas Otel’in basketbol sahasında PeacePlayers-Kıbrıs’ın gençleriyle buluştu.

Toplumlararası barışın sağlanması için çalışan gençlik ve basketbol organizasyonu olan PeacePlayers-Kıbrıs temsilcileri sabah oynanan futbol karşılaşmasında yer alırken, öğleden sonra “Peace and Sport” kuruluşunun yetkilileri ve PeacePlayers çocukları ile birlikte takım oyunları oynayarak basketbol antrenmanı yapma fırsatı elde etti.

Etkinlik boyunca Joel Bouzou, Didier Drogba ve Laurance Fischer aktivitelere aktif olarak katılırken, çocuklarla fotoğraf çektirerek, bol bol imza verdiler. Tıpkı “Peace and Sport” gibi daha güçlü toplumlar oluşturulması için sporu kullanan Lefkoşa merkezli bir organizasyon olan PeacePlayers-Kıbrıs, toplumsal ilerleme ve barışın inşası için sporun dünya genelinde önemli bir araç olarak kullanıldığını ve özellikle insani ve sosyal sorunların çözümünde sporun çok önemli bir role sahip olduğunun altını çizdi.

Etkinlik kapsamında PeacePlayers-Kıbrıs’ın gençleriyle konuşma fırsatı bulan Didier Drogba da, tek bir sporcunun bile kendi toplumunu etkilemede önemli olduğunu, bu etkiye farklı branşlardan farklı sporcuların katılmasıyla oluşan gücün dünyayı değiştirmeye önemli katkısının olacağına vurgu yaptı. Drogba, “Burada yaptığınız şey çok değerli. Biz bugün burdayız, çünkü sizin yaptığınız şeyin, barış için sporun kullanılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün sizin için burdayız” dedi.

19 Mart aynı zamanda #WhiteCard (Beyaz Kart) dijital kampanyasının başlangıç günü olarak duyuruldu. Bu kapsamda “Peace and Sport” herkesi beyaz kartları kullanarak dünyadaki barış çabalarına bağlılık sembolü olarak bir araya gelmeye davet etti. #WhiteCard, spor aracılığıyla barışa erişmenin mümkün olduğunu göstermemizi sağlarken, sporda kullanılan sarı ve kırmızı kartlara gönderme yaparak, cezalandırmaya değil, özellikle 6 Nisan Uluslararası Kalkınma ve Barış İçin Spor Günü’nde, barışın savunuculuğunun yapılmasına çağrı yapıyor.