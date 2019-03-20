Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Şubat 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin % 65 oranında kısmi ödemesinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için toplam 14,902,816.34 TL’lik olan ödemenin % 65 oranında olan 9,686,830.61 TL üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır. Devreye ait geriye kalan % 35’lik kısım olan 5,215,985.73 TL Süt Endüstrisi Kurumu’nun tahsilatları tamamlanır tamamlanmaz üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır.