Ekonomi

Süt bedelleri ödeniyor

20 Mart 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Şubat 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin % 65 oranında kısmi ödemesinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için toplam 14,902,816.34 TL’lik olan ödemenin % 65 oranında olan 9,686,830.61 TL üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır. Devreye ait geriye kalan % 35’lik kısım olan 5,215,985.73 TL Süt Endüstrisi Kurumu’nun tahsilatları tamamlanır tamamlanmaz üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır.

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