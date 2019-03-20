Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya mutluluğu öğretecek

Son iki yıldır üst üste ‘dünyanın en mutlu ülkesi’ seçilen Finlandiya, diğer insanlara da mutluluk sanatını öğretmek için bedava tatil önerdi.

‘Visit Finland’ adı verilen turizm organizasyonu tarafından ‘Rent a Finn’ (Bir Finlandiyalı Kirala) adı verilen proje kapsamında ülkeye gelecek olanlar yerinde mutluluk pratiği yapma imkânına sahip olacak.

Finlandiyalı bir ‘mutluluk rehberi’ ülkenin en güzel yerlerini gezdirip, doğal güzelliklerini tanıtacak.

‘BAŞKALARI TERAPİYE GİDİYOR, FİNLANDİYALILAR İSE ORMANA’

Turizmi canlandırmayı amaçlayan bu projenin internet sitesinde yer alan tanıtım yazısında, “Mutluluk sırrımız doğamız, abartısız. Diğerleri terapiye giderken Finlandiyalılar bir çift lastik bot giyip ormanlara gidiyor. Şimdi işi, en iyisinden öğrenme zamanı” ifadelerine yer verildi.

Şimdilik proje için sekiz Finlandiyalının gönüllü olduğu belirtiliyor. Seçilecek rehberin konumuna göre, başkent Helsinki’nin yanı sıra Lapland, Archipelago ve Lakeland gibi yerlerde konaklama yapılabilecek.

TATİL BOYUNCA FİLME ALINACAK

Bedava mutluluk tatili için de elbette yapılması gereken bir başvuru bulunuyor.

Başvuru için kendinizi anlatan, neden Finlandiya’yı ziyaret etmek istediğinizi açıklayan bir video çekmek ve online bir başvuru formu doldurmak gerekiyor. Yapılan inceleme sonrası kazananlara bu yaz Finlandiya’da üç gün bedava tatil yapma fırsatı sunuluyor. Tüm yolculuk ve konaklama masrafları karşılanan talihli, seyahat boyunca da filme çekilecek.

MUTLULUK RAPORU: TÜRKİYE ‘İSTİKRARLI DÜŞÜYOR’

Birleşmiş Milletler’in bağımsız uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucu oluşturulan Dünya Mutluluk Raporu’nda Finlandiya iki yıldır birinci sırada yer alıyor. Liste; ekonomik refah, yaşam beklentisi, sosyal destek ve seçim yapma özgürlüğü gibi kriterleri gözeterek hazırlanıyor.

Finlandiya’yı sırasıyla Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip ediyor. Rusya listede 68. sırada bulunuyor. Listenin son sırasında ise Güney Sudan var.

Türkiye ise 156 ülke arasında 79. sırada yer aldı. Finlandiya istikrarlı bir şekilde yerini korurken, Türkiye de sıralamada ‘istikrarlı bir şekilde düşüyor’. Türkiye, geçen yıl 74. sırada, bir önceki yıl da 69. sırada yer alıyordu.