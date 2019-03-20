KıbrısManşet

Bakan Atakan, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı çalışmalarla ilgili bilgilendirdi

20 Mart 2019
Tolga Atakan - Mustafa Akıncı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı terminal binasında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Ercan Havalimanı inşaatı şantiye binası toplantı salonunda mühendis ve yetkililerden ön bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra inşaat halindeki terminal binasını gezdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, burada Cumhurbaşkanı Akıncı’yı yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a, yeni Ercan Havalimanı inşaatında kontrolörlük yapan bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Dairesi, Karayolları Dairesi ve Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileri eşlik etti.

Etiketler


İlgili Makaleler

merkez ankası

İlk 4 ayda bütçe açığı 120 Milyon TL

20 Mart 2019

Kıbrıs iki toplumlu barış çabasını Didier Drogba’nın katıldığı özel antrenmanla taçlandırdı

20 Mart 2019

Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

20 Mart 2019

1 işletmeye para cezası, 3 iş yerine ihbar!

20 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı