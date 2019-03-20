Bakan Atakan, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı çalışmalarla ilgili bilgilendirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı terminal binasında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Ercan Havalimanı inşaatı şantiye binası toplantı salonunda mühendis ve yetkililerden ön bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra inşaat halindeki terminal binasını gezdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, burada Cumhurbaşkanı Akıncı’yı yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a, yeni Ercan Havalimanı inşaatında kontrolörlük yapan bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Dairesi, Karayolları Dairesi ve Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileri eşlik etti.