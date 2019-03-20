Donör Hikmet Uslu’dan, Hollanda’daki hastaya uzanan yardım eli

Hollanda’da kanserle mücadele eden bir kişiye yardım eli uzatarak, umut olan donör Hikmet Uslu, umut ışığı oldu.

Hollanda’da kanserle mücadele eden bir kişiye yardım eli uzatarak, umut olan donör Hikmet Uslu, 19 Mart 2019, Salı günü yaptığı kök hücre bağışıyla örnek bir davranışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hikmet Uslu, kanserle mücadele eden ve Hollanda’da tedavi gören bir genç erkek hastaya, kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Donör Hikmet Uslu’ya, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek böylesi anlamlı bir bağış ile bir hastanın hayatına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattığı için sonsuz teşekkürlerini iletti. Ayrıca Özeralp, donörün personeli olduğu Lemar Süpermaket Zinciri yönetimine de bu süreçte donöre ve vakfa sağladığı desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurguladı.

Servet Özeralp, kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren, verici için hiçbir tehlike taşımayan ve kan alımına benzeyen bir işlemdir. Kök hücreler, özel bir cihaz yardımı ile kanın içerisinden ayrıştırılarak toplanmaktadır. Özeralp, Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar ülkemizde toplamda 60 donör kök hücre bağışında bulunarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut olmuştur, diyerek sözlere son verdi.

Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak istersiniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir. Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınmaktadır. Vakıf çalışma saatleri 08:00-16:30 (haftaiçi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.