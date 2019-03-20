Bosna Kasabı Radovan Karadzic’in temyiz kararı açıklanıyor

“Bosna Kasabı” olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karaciç’in 40 yıl olan hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi.

Son dakika haberi! Bosna Savaşı’nda soykırım suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Sırp savaş suçlusu Radovan Karaciç’in hapis cezası savcılığın talebi üzerine temyiz mahkemesi tarafından müebbete çevrildi.

Bosna Savaşı’nda Bosnalı Sırpların lideri olan 73 yaşındaki Radovan Karaciç 2016’da soykırım, insanlık suçu ve savaş suçundan 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karaciç yeniden yargılanmak için temyize başvurdu. Savcılık ise cezasının ömürboyu hapse çevrilmesini talep etti.

Lahey’deki mahkeme, savcılık talebini kabul etti. Bosna Savaşı’nda Bosnalı Sırpların lideri olan 73 yaşındaki Karaciç soykırım, insanlık suçu ve savaş suçlarından müebbet hapse çevrildi.

Radovan Karaciç 1995’te 8 bin Boşnak’ın öldürüldüğü Srebrenitsa katliamının en büyük sorumlusuydu.

Dava sürecinde ne oldu?

Bosna’daki savaşın ardından kimlik değiştirerek uzun yıllar izini kaybettiren Karadzic, 2008’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yakalandı. Lahey’e götürülen Karadzic’in davası 2009’da başladı.

ICTY’de 7 yıl süren davada karar, 24 Mart 2016’da açıklandı. Karadzic, “soykırım”, “insanlığa karşı suç işlemek” ve “savaş kurallarını ihlal etmek” suçlarından 40 yıl hapse mahkum edildi.

Hakimler Konseyi, sadece iddianamenin ilk maddesinde bulunan Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde de soykırım suçu işlendiği iddialarını “delil yetersizliği” nedeniyle reddetti. Karadzic bu şehirlerde soykırım suçundan değil, sürgün, etnik temizlik, katliam gibi insanlığa karşı suç işlemek ve savaş kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

“Soykırım” başlığı altında Srebrenitsa’da 1995’te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Karadzic’in Sırp güçlerinin hedefinin Srebrenitsa’nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken, bu hedefin savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic ile Karadzic’in ortak planı olduğu ifade edildi.

Radovan Karadzic kimdir?

Karadağ sınırları içinde kalan Petnijca beldesinde 19 Haziran 1945’te doğan Radovan Karadzic, Saraybosna Üniversitesinde psikoloji eğitimi aldıktan sonra bir süre şehrin en büyük hastanesi konumundaki Kosevo’da çalıştı.

Bosna Hersek’te 1989’da kurulan Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından olan Karadzic, Bosna’daki savaşın patlak vermesinden hemen önce ilan edilen Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) de ilk başkanı oldu.

Savaşta Sırpların yaptığı soykırım, katliam, etnik temizlik ve tecavüz başta olmak üzere birçok suçtan sorumlu tutulan Karadzic hakkında 1995’te yakalama kararı çıkarıldı.

Uzun yıllar Dragan David Dabic kimliğiyle Sırbistan’da yaşayan Karadzic, 2008’de Belgrad’da tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey’e götürüldü.