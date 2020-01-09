Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden ABD açıklaması

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine yakın bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı’na, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs’ta geçici olarak gerektiğinde bölgedeki ABD diplomatik misyonlarında çalışan personelin ve ABD vatandaşlarının tahliyesi için bir hızlı müdahale birimi konuşlanması talebine olumlu yanıt vermesinin, ülkenin güvenliğine bir tehdit yaratmayacağını düşündüğünü söyledi.

Aynı kaynak, ABD’nin talebinin hiçbir şekilde Kıbrıs’ı askeri operasyonlar başlatması için kullanacağı anlamına gelmediğini, sunulan isteğin bir ihtiyati tedbir olarak açıkça bir insani operasyonla ilgili olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs’ın uzun zamandır devam eden politikası gereği olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Coğrafik konumu nedeniyle Kıbrıs’ın geçmişte de, 2006’da Lübnan’daki savaş sırasında olduğu gibi, kriz olan bölgelerden insanları tahliye etmede kullanıldığını hatırlatan söz konusu kaynak, çeşitli ülkelerle konuyla ilişkili tatbikatlar yapıldığını, insani yardım derken lafta kalmadığını, bir ülke talep ettiğinde akılcı biçimde uygulanmakta olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, Kyriacos Koushos çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin insani operasyonlarla ilgili başvuruları olumlu yönde yanıtlamak için var olan politika çerçevesinde, Amerikalı yetkililerin Lefkoşa’daki ABD Elçiliği aracılığıyla yaptığı başvuruyu kabul ederek, bölgedeki ABD diplomatik personeli ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesinin gerektiği durumlarda hızlı müdahale birimlerinin geçici olarak Lefkoşa’da konuşlandırılmasına onay verdiğini duyurmuştu.