Trump’tan İran’da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklama: Birileri hata yapmış olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları’na ait uçakla ilgili açıklama yaptı.

Trump, “Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing’e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var” ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Bazılarının kazanın mekanik sebeplerden kaynaklanmış olabileceğini söylediğini hatırlatan Trump, “Ama bence bu ihtimal dahilinde bile değil” dedi.

​Trump ayrıca, İran’a yeni bir dizi ekonomik yaptırımın onayladığını ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından uygulanacağını söyledi.

NATO’nun ortadoğu’da daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini yineleyen Trump, “Ortadoğu’da ABD askerlerinin olmasındansa NATO askerlerinin olmasını tercih ederim. NATO Ortadoğu’yu da kapsayacak şekilde genişlemeli. NATO ve Ortadoğu. NATO için yeni bir ad buldum: NATOME” dedi.

“NATOME doesn’t that work beautifully?” said @realDonaldTrump suggesting a new name for NATO with an emphasis on the Middle East. Trump said he spoke to @jensstoltenberg yesterday about increasing the alliance’s focus on the Middle East. #cdnpoli pic.twitter.com/Qowcj4xWzI — Power & Politics (@PnPCBC) January 9, 2020

ABD’li yetkililer: Uçak İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldü

Öte yandan, Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters’ın haberinde Washington’ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD’li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu: Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğü iddiası ‘mantıksız dedikodulardan’ ibaret

İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada ise PS752 Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından vurularak düşürüldüğü iddialarının ‘mantıksız dedikodulardan ibaret olduğu’ belirtildi.

Ottawa: ABD haklı olabilir

Kanada ABD’nin uçağı İran’ın düşürmüş olabileceği yönündeki istihbarat bilgisinin mümkün olabileceğini düşünüyor. Kanada’nın CBS kanalı, ABD’nin Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını İran’ın yanlışlıkla düşürmüş olabileceği yönündeki istihbarat bilgisine Ottawa’nın güvenilir baktığını paylaştı.