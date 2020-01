Trump’tan İran’da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklama: Birileri hata yapmış olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran’ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları’na ait uçakla ilgili açıklama yaptı.

Trump, “Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing’e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var” ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Bazılarının kazanın mekanik sebeplerden kaynaklanmış olabileceğini söylediğini hatırlatan Trump, “Ama bence bu ihtimal dahilinde bile değil” dedi.

​Trump ayrıca, İran’a yeni bir dizi ekonomik yaptırımın onayladığını ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından uygulanacağını söyledi.

NATO’nun ortadoğu’da daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini yineleyen Trump, “Ortadoğu’da ABD askerlerinin olmasındansa NATO askerlerinin olmasını tercih ederim. NATO Ortadoğu’yu da kapsayacak şekilde genişlemeli. NATO ve Ortadoğu. NATO için yeni bir ad buldum: NATOME” dedi.

“NATOME doesn’t that work beautifully?” said @realDonaldTrump suggesting a new name for NATO with an emphasis on the Middle East. Trump said he spoke to @jensstoltenberg yesterday about increasing the alliance’s focus on the Middle East. #cdnpoli pic.twitter.com/Qowcj4xWzI

— Power & Politics (@PnPCBC) January 9, 2020