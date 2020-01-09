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Erhürman: Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?

9 Ocak 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, imar planıyla ilgili hükümeti eleştirdi.
Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Meclis’te “imar planı konusunda “ne yapacaksınız” diye soruyoruz, “değerlendiriyoruz”dan başka yanıt alamıyoruz. Ülkenin konuyla doğrudan ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu KTMMOB, “toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır” diyor ama yine ses yok.

Emirnamede belirtilen süre aşılmış, imar planı yürürlüğe girmemiş durumda. Öngörülebilir olmayan, belirsizliklerle dolu bir sürecin içindeyiz… Bu ciddiyetsizlik daha ne kadar devam edecek?”



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