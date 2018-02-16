Bu kez büfe soydu

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da bir çifte saldırarak dehşet saçan ve cezai ehliyeti olmadığı öne sürülen 18 yaşındaki Ahmet Can Varan, yeni bir suçtan tutuklandı

Devrim DEMİR

Küçük yaştan beri birçok sabıka dosyası bulunan ve Haziran ayından bu yana Barış Ruh Hastanesi’nde tedavi gören ve suç işlemek için sürekli hastaneden kaçan 18 yaşındaki Ahmet Can Varan yine suç işledi.

Lefkoşa’da Kuğulu Park içinde bir büfenin camlarını kırarak kasada muhafaza edilen bin TL nakit para ve 60 Euro metal para çalan Varan, işlediği suçları “Bally” etkisi altında olduğu bir esnada yaptığını itiraf etti.

Varan, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 1 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Suçlarını itiraf etti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Toz, zanlı Ahmet Can Varan’ın “Dükkân açma,” Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Toz, zanlı Ahmet Can Varan’ın 13 -14 Şubat tarihleri 17.00 – 7.20 saatleri arasında Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren büfenin penceresini kırarak içeri giren zanlı Ahmet Can Varan içeride muhafaza edilen toplam bin TL ve 60 Euro metal parayı sirkat edip aynı yerden kaçtığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yakalanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ifadesinde olay günü “Bally” kullandığı ve çalmış olduğu bozuk paraları bir büfede tümleştirdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden İbrahim Toz, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.